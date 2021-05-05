Страны G7 поддержали стабилизацию отношений с Россией

Лондон, 5 мая. Страны «Большой семерки» заявили о заинтересованности в урегулировании отношений с Россией. Тем не менее главы МИД государств G7 выступят с претензиями в адрес Москвы.

Об этом в среду сообщили иностранные СМИ. Страны «Большой семерки» планируют выразить в адрес Кремля претензии в связи с якобы «вредоносными действиями России», уточнили журналисты.

Ранее стало известно, что министры иностранных дел стран G7 уделили обсуждению России полтора часа. В ходе заседания представителей государств «Большой семерки» в Лондоне американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Москву нужно «привлечь к ответственности».