Нью-Йорк, 5 мая. Комиссия по безопасности потребительских товаров США рекомендовала перестать пользоваться беговыми дорожками компании Peloton после расследования смерти ребенка.

Акции производителя велотренажеров снижались на 10,05% в среду из-за отзыва 125 тыс. велотренажеров модели Tread+ и более 6 тыс. беговых дорожек серии Tread. Спортивный инвентарь отозван из-за риска травм, говорится в заявлении Комиссии по безопасности потребительских товаров США.

Продажи моделей также приостановлены. Тренажер Tread+ стоит 4295 долларов, а беговая дорожка Tread — 2495 долларов. Потребители могут обратиться за возмещением стоимости спортивных товаров до 6 ноября 2022 года.

Тренажеры Peloton были названы властями опасными после проведения расследования смертельного случая с участием ребенка. В минувшем месяце Комиссия по безопасности потребительских товаров США рекомендовала гражданам перестать пользоваться беговыми дорожками компании.

По оценкам крупнейшего американского финансового холдинга JPMorgan, мировые рынки достигли своего пика. Финансисты компании прогнозируют массовое сокращение интереса к американским активам.