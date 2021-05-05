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Переехавший в Калининград поляк назвал главные преимущества РФ перед Европой

Общество
Переехавший в Калининград поляк назвал главные преимущества РФ перед Европой
pixabay.com  /  Игорь Гасанов

Калининград, 5 мая. Уроженец Гданьска Лукаш переехал в Россию и назвал ее лучшей страной для жизни. Мужчина намерен провести в РФ остаток жизни.

Лукаш перебрался в Калининград после выхода на пенсию. Он с удивлением обнаружил, что Россия является очень комфортной для жизни европейца на заслуженном отдыхе. К главным преимуществам РФ поляк относит низкую стоимость продовольствия, одежды, жилья и других товаров, необходимых каждому.

Особо Лукаш выделяет российскую медицину. Помимо бесплатных врачей в государственных клиниках, поляк отмечает невысокую (по европейским меркам) стоимость услуг в частных медучреждениях. При этом уровень российских врачей, по словам уроженца Польши, не уступает западным.

Важным достоинством России поляк считает красоту природы. В Калининграде, где обосновался Лукаш, главными достопримечательностями он назвал Куршскую косу и Янтарный пляж. По словам мужчины, Гданьск, как и любой другой польский город, не идет ни в какое сравнение с Калининградом. Также поляк активно путешествует по остальной России и собирается проехать страну от Балтики до Камчатки.

Российские кафе и рестораны Лукаш считает лучшими в мире. По его мнению, повара в РФ готовят самую вкусную еду на планете. Речь идет не только о заведениях русской кухни, но и о ресторанах других кулинарных культур, в том числе европейских, азиатских и американских.

Но самым удивительным открытием в России для Лукаша стали люди, которых поляк называет поголовно добрыми. До переезда в РФ выходец из Польши опасался враждебного и пренебрежительного отношения россиян к полякам. Но после путешествий в Москву, Петербург, Краснодарский край и нескольких лет жизни в Калининграде Лукаш пришел к прямо противоположному выводу, пишет автор блога «Будни путешественника».

Ранее польский политолог назвал Украину главной проблемой Евросоюза. По его мнению, Киев может поплатиться за провоцирование трудностей для соседних стран уже в ближайшем будущем.

россия калининград поляк
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