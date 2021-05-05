Принца Гарри опечалило поведение родственников на похоронах мужа Елизаветы II

Лондон, 5 мая. Поведение некоторых членов королевской семьи на похоронах супруга Елизаветы II вызвало неприятные эмоции у принца Гарри.

Отношения герцога Сассекского с родственниками складываются не лучшим образом после его отказа от королевских привилегий и переезда в США вместе с женой Меган Маркл. Однако внуку королевы пришлось увидеться с родственниками на похоронах деда, и эта встреча его опечалила.

«Принцесса Анна и жена принца Эдварда абсолютно не обращали внимания на Гарри. Они буквально повернулись к нему спиной. На похоронах он ощущал себя как запуганный заяц, на которого направили свет фонарей», — рассказал британский журналист Чарли Рэй в эфире talkRADIO.

Как утверждает Рэй, после этой встречи принц Гарри осознал, насколько он отдалился от членов семьи. По мнению экспертов, герцог Сассекский лишился всех шансов быстро наладить отношения с родственниками.

Королевский биограф Ингрид Сьюард ранее рассказала об отношениях сына принца Гарри и детей его брата принца Уильяма. Она отметила, что сейчас между детьми нет особой привязанности.