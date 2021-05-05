Определенный белок в желудке может оказаться главным «виновником» ожирения

Монро-Каунти, 5 мая. Специфический для желудка белок GKN1 оказался важнейшим элементом в прогрессировании ожирения, заявили сотрудники Медицинской школы Университета Индианы.

Некоторым людям не удается избавить от лишних килограммов даже при соблюдении строгих диет и регулярной физической активности. Причиной такого феномена может быть белок GKN1. Этот элемент устойчив к пищеварению и способен взаимодействовать с бактериями кишечника, выяснили ученые.

Исследование на лабораторных мышах показало, что грызуны могут толстеть или худеть с разной скоростью, потребляя одинаковое количество пищи. Подопытные с низким уровнем белка GKN1 оказались более устойчивы к ожирению.

Эксперименты на мышах показали эффективность ультразвука при лечении ожирения. Воздействие импульсами ультразвука на печень подопытных уменьшило количество маркеров ожирения в их организме.