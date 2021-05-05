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В Ставрополе состоялась финальная совместная репетиция парада Победы

Армия
В Ставрополе состоялась финальная совместная репетиция парада Победы
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Ставрополь, 5 мая. Ночная совместная тренировка пеших и механизированных колонн военного парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошла в Ставрополе.

В пресс-службе Южного военного округа сообщают, что в ходе ночной репетиции отрабатывалась слаженность действий личного состава, почетного караула и знаменных групп. Известно, что в совместной тренировке принимали участие около 2000 человек, включая военнослужащих Ставропольского гарнизона ЮВО, расчеты ГУ МЧС России, подразделения Ставропольского отделения казачьего войска, воспитанников Ставропольского президентского кадетского училища, а также юнармейцев.

Известно, что в парадной механизированной колонне были задействованы танки Т-72Б3, реактивные системы залпового огня «Град-М», модернизированные бронетранспортеры БТР-82А, ЗУ-23-2, техника связи, УАЗ «Патриот», а также специальная техника МЧС.

Ранее стало известно, что парадные бригады Черноморского флота проводят персональный парад Победы прямо под окнами ветеранов Севастополя.

Репетиция авиационной части парада Победы прошла над Москвой, передает RT.

юво парад победы репетиция
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