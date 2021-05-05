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Эвелина Бледанс рассказала, как вместе с Куценко провела ночь на кладбище

Шоу-бизнес
Эвелина Бледанс рассказала, как вместе с Куценко провела ночь на кладбище
instagram.com  /  @bledans

Москва, 5 мая. Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс удивила фанатов, заполнив в Instagram-аккаунт снимками и видео с кладбища. Оказалось, что в леденящем душу месте она оказалась из-за съемок.

Последние съемок для Эвелины Бледанс оказались полны приключений и эмоций. На своей странице в Instagram она рассказала, что вместе с Гошей Куценко, а также Кузьмой Сапрыкиным и Сергеем Сенцовым провела ночь на кладбище. По словам звезды, компания ей попалась очень веселая, поэтому никаких страхов в этом леденящем сердце месте она не испытывала.

Интересную ночь испортил только проливной дождь. Оказалось, что артистам пришлось играть летние сцены. Одетые не по погоде звезды раз за разом отыгрывали сцену перед камерами и пытались не трястись от холода у разрытой могилы.

«Да, актеры, конечно, отдельная каста людей, всецело поглощенных своей профессией и не замечающих «побочных эффектов». А наблюдая за съемочной группой по колено в грязи, промокшей и продрогшей, очень ярко чувствуешь общий порыв и счастье сопричастности», — написала Бледанс.

Подписчики бурно отреагировали на рассказ звезды о съемках на кладбище. В комментариях они попытались узнать подробности о неизвестном проекте, однако Бледанс не раскрыла деталей.

«Ой, Эвелинушка, как то там у вас жутковато»;

«Интересная компания, конечно, на кладбище собралась»;

«Да уж, не самое приятное место съемки. Куценко на фото с трудом узнала», — написали фолловеры.

Интересующиеся новостями кино подписчики Бледанс уверены, что актриса показала кадры со съемок сериала «1703». Режиссером проекта как раз является Сергей Сенцов, которого звезда упомянула в публикации, а главные роли исполняют Куценко и Сапрыкин.

В беседе с ФАН Сенцов заявил, что «1703» будет снят на основе сценария с уникальным, острым и хулиганским текстом. Пилотную серию показали в рамках 43-го Московского международного кинофестиваля.

кино фильмы куценко сериалы бледанс
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