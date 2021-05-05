Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
05 мая 21:22
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:21
Общество
Москвичей предупредили о порывах ветра до 20 метров в секунду
21:19
Происшествия
Жертвой ДТП на трассе «Иртыш» под Курганом стал 12-летний ребенок
21:16
Общество
Индия получила помощь по борьбе с коронавирусом, но не использует ее
21:16
Весь мир
Ливийцы призвали переходное правительство разрешить топливный кризис
21:11
Шоу-бизнес
Кадони рассказал об отношениях с участниками обновленного «Дома-2»
21:11
Экономика
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум по итогам торгов 5 мая
21:10
Весь мир
Почему США решили вывести свой военный контингент из Афганистана
21:09
Общество
Вакцину от полиомиелита могут использовать для профилактики COVID-19
21:08
Политика
Эстонская партия выпустила русскоязычную газету ради поддержки избирателей
21:06
Общество
Врачи крупнейшего дальневосточного COVID-госпиталя рассказали о работе на «передовой»
21:06
Политика
Макрон рассказал о влиянии эпохи Наполеона на современную Францию
21:06
Экономика
Анонсирована премьера самой маленькой модели Hyundai
21:03
Экономика
Стоимость проезда в Краснодаре вырастет после майских праздников
21:02
Политика
Страны G7 поддержали стабилизацию отношений с Россией
21:01
Общество
«Поправили кукушку»: в Пензе починили одну из известных достопримечательностей города
21:01
Экономика
Акции компании Peloton обвалились из-за отзыва 125 тыс. велотренажеров
21:00
Общество
Переехавший в Калининград поляк назвал главные преимущества РФ перед Европой
21:00
Общество
Отельеры рассказали, где еще можно найти места для отдыха в Крыму этим летом
20:59
Общество
Принца Гарри опечалило поведение родственников на похоронах мужа Елизаветы II
20:58
Наука
Определенный белок в желудке может оказаться главным «виновником» ожирения
Все новости

Москвичи за десять лет воспользовались услугами портала mos.ru два миллиарда раз

Общество
Москвичи за десять лет воспользовались услугами портала mos.ru два миллиарда раз
mos.ru  /  Официальный сайт мэра Москвы

Москва, 5 мая. Итоги работы портала mos.ru за минувшее десятилетие подвел мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге. Жители столицы воспользовались им уже два млрд раз.

Проект стартовал в 2011 году. Тогда жители Москвы могли оформить через сайт разрешение на работу в такси. Затем появились и другие услуги, такие как запись ребенка в первый класс и получение Единого платежного документа на оплату жкх, написал Собянин.

«Эти первые электронные услуги сформировали московский стандарт, который в общем и целом сохраняется по сей день», — рассказал градоначальник.

За минувшие десять лет наибольшую популярность набрали следующие услуги: записать в спортивные секции, кружки, и дома творчества. Также люди пользуются возможностью оставить запрос на получение доступа к электронной медицинской карте.

На портале mos.ru теперь можно получить данные о новорожденных. Они публикуются в медкартах жителей Москвы, представленных онлайн, в разделе «Мои выписки из стационара». Возможность была добавлена в начале мая этого года.

москва собянин mos ru
Комментировать
Самое популярное
Установлены все виновные: Россия раскроет всему миру правду о трагедии 2 мая в Одессе
Украина 42346 3 мая 2021
Установлены все виновные: Россия раскроет всему миру правду о трагедии 2 мая в Одессе
Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
Общество 42127 4 мая 2021
Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
Немецкий эксперт Рар назвал причину глобального конфликта Запада с Россией
Политика 38383 4 мая 2021
Немецкий эксперт Рар назвал причину глобального конфликта Запада с Россией
«Мы вас туда не посылали»: Воюющих в Донбассе солдат ВСУ ждет неприятный сюрприз
Украина 28550 3 мая 2021
«Мы вас туда не посылали»: Воюющих в Донбассе солдат ВСУ ждет неприятный сюрприз
Немцы рассказали о гениальном плане Путина по поддержанию Россией статуса великой державы
Армия 24749 3 мая 2021
Немцы рассказали о гениальном плане Путина по поддержанию Россией статуса великой державы
Все новости / Общество / Москвичи за десять лет воспользовались услугами портала mos.ru два миллиарда раз
Рейтинг@Mail.ru