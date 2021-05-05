Москвичи за десять лет воспользовались услугами портала mos.ru два миллиарда раз

Москва, 5 мая. Итоги работы портала mos.ru за минувшее десятилетие подвел мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге. Жители столицы воспользовались им уже два млрд раз.

Проект стартовал в 2011 году. Тогда жители Москвы могли оформить через сайт разрешение на работу в такси. Затем появились и другие услуги, такие как запись ребенка в первый класс и получение Единого платежного документа на оплату жкх, написал Собянин.

«Эти первые электронные услуги сформировали московский стандарт, который в общем и целом сохраняется по сей день», — рассказал градоначальник.

За минувшие десять лет наибольшую популярность набрали следующие услуги: записать в спортивные секции, кружки, и дома творчества. Также люди пользуются возможностью оставить запрос на получение доступа к электронной медицинской карте.

На портале mos.ru теперь можно получить данные о новорожденных. Они публикуются в медкартах жителей Москвы, представленных онлайн, в разделе «Мои выписки из стационара». Возможность была добавлена в начале мая этого года.