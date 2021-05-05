Ведущий шоу «Маска» Вячеслав Макаров перестал скрывать свою симпатию к Зайцу

Москва, 5 мая. Ведущий популярного шоу «Маска» Вячеслав Макаров назвал участника, который особенно понравился ему на проекте.

Финальный выпуск второго сезона «Маски» показали на канале НТВ 2 мая, а обсуждения шоу не утихают до сих пор. Макаров посвятил передаче новый пост на своей странице в Instagram. Он опубликовал снимок с юмористом Тимуром Батрутдиновым, выступавшим в костюме Зайца. Ведущий перестал скрывать симпатию к артисту.

«Нет больше сил скрывать! Я тоже фанат Зайца. <...> Поздравляю Тимура Батрутдинова с грандиозным финалом! То, что ты сделал — вне правил! Продолжай их нарушать», — обратился к комику Макаров.

Телеведущий попросил комментаторов написать, какой номер Зайца им понравился больше всего. Сам Макаров пришел в восторг от песни «Лети за мной» в исполнении Батрутдинова.

Юморист в костюме Зайца занял четвертое место во втором сезоне «Маски». Ему удалось выйти в финал, однако он выбыл на первом этапе. Победу же одержал певец Jony, скрывавшийся под костюмом Крокодила.

Продюсер Яна Рудковская ранее рассказала, за кого болела на шоу «Маска». Она также оценила шансы своего подопечного Димы Билана на подобном проекте.