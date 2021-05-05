Статус уже построенных апартаментов обсудят в Правительстве России

Москва, 5 мая. Правительство Российской Федерации обратит внимание на вопрос со статусом уже построенных апартаментов, когда будет обсуждать соответствующий законопроект.

Ранее внесенный в Госдуму проект закона будет последовательно рассмотрен, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на встрече с журналистами.

«Мы сейчас этим вопросом занимаемся, депутаты внесли этот закон, он будет еще дорабатываться. Есть разные мнения, потому что в разных регионах разная ситуация по апартаментам», — ответил на вопрос прессы Хуснуллин.

Он подчеркнул, что нынешний вариант проекта закона затрагивает только будущие здания. Вице-премьер сказал, что первоначальное решение будет принято по новым домам и только потом правительство решит, как будет доработан проект в отношении уже возведенных апартаментов.

Адвокат Дарья Морозова в беседе с ФАН ранее рассказывала, чем апартаменты отличаются от квартир.