Пенсионерка утонула в пруду в Нижнем Тагиле

Нижний Тагил, 5 мая. Жительница поселка утонула в Черноисточинском пруду. Обстоятельства происшествия устанавливаются, причины инцидента пока не установлены.

Трагедия произошла в поселке Черноисточинск Горноуральского городского округа. Спасатели вытащили из водоема тело женщины. Ею оказалась 76-летняя пенсионерка — местная жительница. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

В экстренных службах отметили, что с начала весны зарегистрировано уже десять происшествий, в которых погибли пятеро взрослых и один ребенок. Спасатели просят быть предельно осторожными и не оставлять детей на берегу водоема без присмотра.

Незарегистрированная туристка утонула при сплаве на реке Песчаная на Алтае, сообщал ФАН. Тело пропавшей женщины обнаружили сотрудники МЧС.