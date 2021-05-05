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Пенсионерка утонула в пруду в Нижнем Тагиле

Происшествия
Пенсионерка утонула в пруду в Нижнем Тагиле
Федеральное агентство новостей

Нижний Тагил, 5 мая. Жительница поселка утонула в Черноисточинском пруду. Обстоятельства происшествия устанавливаются, причины инцидента пока не установлены.

Трагедия произошла в поселке Черноисточинск Горноуральского городского округа. Спасатели вытащили из водоема тело женщины. Ею оказалась 76-летняя пенсионерка — местная жительница. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

В экстренных службах отметили, что с начала весны зарегистрировано уже десять происшествий, в которых погибли пятеро взрослых и один ребенок. Спасатели просят быть предельно осторожными и не оставлять детей на берегу водоема без присмотра.

Незарегистрированная туристка утонула при сплаве на реке Песчаная на Алтае, сообщал ФАН. Тело пропавшей женщины обнаружили сотрудники МЧС.

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