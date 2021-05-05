Виктория Романец не готова показывать любовь на «Доме-2» за 100 тысяч в месяц

Москва, 5 мая. Бывшая участница телестройки «Дом-2» Виктория Романец высказалась о перезапуске шоу и заявила, что не готова показывать любовь за 100 тысяч рублей.

Виктория Романец долгое время была топовым участником телепроекта. Жгучая брюнетка крутила роман с еще одним известным участником «Дома-2» Андреем Черкасовым и пара даже планировала пожениться. Однако девушка изводила любимого сценами ревности и ветреный возлюбленный сбежал от нее. Она покинула проект и вышла замуж за сетевого предпринимателя Антона Гусева.

Супруги счастливы в браке. Романец удалось сильно похудеть вместе с мужем. Они наслаждаются беззаботной, роскошной жизнью. Девушка решила пообщаться с поклонниками в Instagram и ответила на самые интересные вопросы. Одного из подписчиков интересовало мнение звезды о перезапуске «Дома-2», а также вероятность ее возвращения на проект. Романец посмеялась над шоу и заявила, что не намерена показывать любовь за 100 тысяч рублей в месяц, намекнув на низкую зарплату участников.

Недавно стало известно, что обновленный «Дом-2» получит площадку на Сейшельских островах. «Филиал» телестройки был закрыт из-за пандемии коронавируса.