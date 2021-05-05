Ученые не нашли связи между размером мозга приматов и их социальной активностью

Стокгольм, 5 мая. Число социальных контактов приматов никак не сказывается на размере их мозга. Такое заявление сделали шведские ученые.

Теорию о влиянии социальной активности обезьян на размер их мозга британский антрополог Робин Данбар выдвинул еще в 1992 году. Эту гипотезу даже назвали фамилией открывшего ее ученого. Уже почти 20 лет число Данбара применяется в психологии, бизнес-проектах и даже при создании крупных социальных сетей.

Шведские специалисты провели новое исследование с использованием современных статистических методов и не нашли подтверждения гипотезы Данбара. Множество факторов влияет на размер неокортекса у приматов, заключили они.

Российские специалисты провели первую в мире уникальную операцию на мозге примата. Успешное хирургическое вмешательство позволило улучшить состояние здоровья обезьяны с опухолью мозга.