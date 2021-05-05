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Названы случаи освобождения россиян от уплаты транспортного налога

Экономика
Названы случаи освобождения россиян от уплаты транспортного налога
pixabay.com  /  mohamed_hassan

Москва, 5 мая. Транспортный налог в РФ исчисляется на основании данных органов и иных лиц, осуществляющих государственную регистрацию ТС в России, напомнили в Федеральной налоговой службе (ФНС).

Собственник является носителем бремени содержания автомобиля. Переложить это обязательство на другого гражданина можно, если это установлено федеральным законом или договором. Из пояснения Верховного суда следует, что законодательство РФ не перекладывает обязанности по содержанию машины на ее предыдущего владельца с того момента, как она была реализована на торгах в рамках исполнительного производства.

Кроме того, суды не признают данными объектами налогообложения авто с момента их конфискации у собственника по вступившему в силу приговору суда. В данных случаях исчисление транспортного налога прекращается вне зависимости от даты снятия машины с регистрационного учета, следует из разъяснения налоговых органов.

В 2019-2020 годах доля электромобилей в мировых продажах легковых машин увеличилась с 8% до 12%. К 2026 году показатель может вырасти до 50%, прогнозируют специалисты консалтинговой компании Boston Consulting Group.

автомобиль фнс транспортный налог
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