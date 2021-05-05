ООН сообщила о самом масштабном голоде на Земле за пять лет

Нью-Йорк, 5 мая. Ряд международных организаций представили доклад, в котором сообщили о самом масштабном голоде на планете за пять последних лет.

Сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), Всемирная продовольственная программа ООН и Евросоюз опубликовали совместный доклад в рамках Глобальной сети по борьбе с продовольственными кризисами. О выводах, сделанных в документе, сообщает ТАСС.

По подсчетам экспертов, в 2020 году до 155 миллионов человек столкнулись с «кризисными и более тяжелыми ситуациями» в 55 странах и территориях. Этот показатель на 20 миллионов превышает уровень 2019 года.

В докладе говорится, что 15,8 миллиона детей младше пяти лет дошли до полного истощения из-за нехватки еды в прошлом году. Другие 75,2 миллиона детей получили из-за голода задержки роста.

Россия также ощутила отголоски мирового кризиса: например, в прошедшем году в стране упало потребление мяса.