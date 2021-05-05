Жители Украины определили главных претендентов на пост президента

Киев, 5 мая. Сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Юрий Бойко и президент Владимир Зеленский являются основными кандидатами на пост главы Незалежной.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Украинской социологической группой». Специалисты спрашивали у граждан, за кого бы они проголосовали на президентских выборах, если бы они состоялись в ближайшее время.

Действующий гарант сумел бы набрать 23,8% голосов. Что касается Бойко, то за него бы проголосовали 18,2% опрошенных. Вслед за ними идут бывший президент Украины Петр Порошенко и руководитель партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Как стало известно ранее, в Киеве назвали визит Зеленского в Польшу унизительным.