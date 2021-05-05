Сентябрьские матчи сборной России в отборе к ЧМ-2022 пройдут в Москве и Волгограде

Москва, 5 мая. Стало известно, на каких стадионах пройдут ближайшие домашние матчи отборочного раунда к ЧМ-2022.

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила, что сентябрьские матчи европейской квалификации к чемпионату мира 2022 года состоятся в Москве и Волгограде. Так, 1 сентября команда Станислава Черчесова сыграет с Хорватией на стадионе «Лужники». Через шесть дней сборная России встретится с Мальтой на «Волгоград Арене». Оба поединка начнутся в 21:45 по московскому времени. После трех туров сборная России с шестью очками занимает второе место в отборочной группе H.

Ранее стало известно, что датский оргкомитет Евро-2020 увеличил квоту зрителей на матч с Россией. Поединок пройдет на стадионе «Паркен» в Копенгагене.