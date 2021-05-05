WSJ ожидает резкого разгона инфляции в США

Вашингтон, 5 мая. Значительный рост инфляции может произойти в США в ближайшие месяцы из-за мер по поддержке экономики, сообщает газета The Wall Street Journal.

Издание приводит анализ обстановки, сложившейся в американской экономике и приходит к выводу, что «об инфляции кричит буквально все». Прежде всего резко выросли расходы федеральных властей. Во-вторых, Федеральная резервная система (ФРС) слишком спокойно относится к инфляционной угрозе и принимает упреждающих мер для ее предотвращения. В-третьих, на фоне ухудшения ситуации на рынке рабочей силы из-за сокращения темпов роста населения и по причине растущей конкуренции со стороны Китая, работники в США оказались в выгодных условиях.

Ускорение инфляции в стране в результате превысить 2%, спрогнозированные ФРС и достичь 3%, а возможно, и 5%. Это может ударить по планам экономического восстановления страны после пандемии, приводит текст статьи ТАСС.

В Германии, как и в других европейских странах, фиксируется рост цен, сообщил ранее немецкий предприниматель, депутат парламента Германии от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт в ходе прямого эфира Медиагруппы «Патриот».