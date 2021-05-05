Кортунов назвал возможные темы, которые обсудят Путин и Байден во время переговоров

Москва, 5 мая. Встреча президентов России Владимира Путина и США Джозефа Байдена состоится, если не возникнет новая кризисная ситуация в отношениях между странами.

Такое заявление сделал гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По его словам, обе стороны заинтересованы в переговорах. Однако не стоит ждать судьбоносных решений по итогам встречи.

Кортунов считает, что, вероятнее всего, президенты затронут темы, которые касаются восстановления дипломатических каналов. В частности, они поднимут вопрос о диппредставительствах. По мнению гендиректора Российского совета по международным делам, Байден подготовит для встречи набор вопросов, которые позволят избежать обвинений, что он «идет по стопам предшественника Дональда Трампа».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон не намерен обострять отношения с Москвой.