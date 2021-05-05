Электрофургон Proace City Electric появился в модельном ряду Toyota

Токио, 5 мая. Покупателям предлагаются пассажирские модификации с приставкой Verso и фургоны грузоподъемностью до 800 кг.

Электрокар Proace City Electric разработан Toyota совместно с альянсом Stellantis. Фургон построен на платформе e-CMP, на которой построен также новый Citroen e-Berlingo. Пассажирская версия будет выпускаться в пяти- и семиместном варианте. Машина сможет перевозить грузы до 800 килограмм.

Электромотор, установленный на передней оси, выдает 136 л. с. в спортивном режиме и 82 л. с. в экономичном. Фургон ускоряется до 100 км/ч за время от 11,2 до 11,7 секунды, а максимальная скорость ограничена 135 км/ч. Дальность передвижения на одном заряде составляет до 280 км. Продажи электрических Proace City Electric стартуют в четвертом квартале 2021 года.

Компания Toyota ранее представила первый в своей истории водородный болид. Спорткар оснащен двигателем внутреннего сгорания объемом 1,6 литра, который работает на сжатом газообразном водороде.