Репетиция парада Победы с участием пеших расчетов и боевой техники состоялась в Петербурге

Санкт-Петербург, 5 мая. В Петербурге на Дворцовой площади состоялась репетиция парада Победы, в которой приняли участие пешие расчеты и боевая техника. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Парадные расчеты отработали строевые приемы с оружием, а также прошли по Дворцовой площади торжественным маршем под музыкальное сопровождение военного оркестра.

Следом за ними проследовали механизированные колонны, в состав которых вошли бронеавтомобили «Тайфун-К», «Тигр», бронетранспортеры БТР-80, боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-72Б-3, а также роботизированные комплексы разминирования «Уран-6» и многоцелевой механизированные комплекты оперативного развертывания временных дорог КРВД.

Репетицию воздушной части парада Победы пришлось отменить из-за непогоды. Всего в тренировке участвовали более четырех тысяч военнослужащих и 100 единиц боевой техники.

Ранее стало известно, что авиация Воздушно-космических сил России провела комплексную репетицию парада Победы в небе над Красной площадью.