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Создатели триллера «Не дыши» показали злодея на первом кадре сиквела

Общество
Создатели триллера «Не дыши» показали злодея на первом кадре сиквела
Кадр из фильма «Не дыши»

Лос-Анджелес, 5 мая. Продолжение хитового триллера Федерико Альвареса «Не дыши» наконец-то обрело дату премьеры. Сиквел выйдет в мировой прокат 13 августа, а в России — на день раньше.

К грядущему релизу издание USA Today опубликовало первый кадр из второй части хоррора. На нем персонаж Стивена Лэнга — незрячий, но зато слышащий свирепый ветеран — сжимает в руке молоток.

Сюжет сиквела удивил многих, когда Норман Нордстром, злодей первой части, стал главным героем продолжения. После всех событий он переехал в тихую хижину и посвятил себя воспитанию спасенной им из пожара сиротки. Размеренную жизнь нарушает злоумышленники, которые похищают девочку. Теперь слепому старику предстоит вернуть ребенка.

Пользователи Сети уже предположили, что сценарист намеренно вводит зрителей в заблуждение. В первой части Нордстром запер в подвале ни в чем не повинную девушку, а также жестоко расправился с несколькими людьми. Судя по всему, у сиквела есть все шансы опередить оригинальный фильм по сборам.

Недавно создатели фильма «Крик-5» рассказали, что сняли сразу несколько версий, чтобы избежать распространения спойлеров в Сети. Даже актерский состав не в курсе, какой сюжет настоящий.

кино фильмы триллер
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