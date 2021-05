Создатели триллера «Не дыши» показали злодея на первом кадре сиквела

Лос-Анджелес, 5 мая. Продолжение хитового триллера Федерико Альвареса «Не дыши» наконец-то обрело дату премьеры. Сиквел выйдет в мировой прокат 13 августа, а в России — на день раньше.

К грядущему релизу издание USA Today опубликовало первый кадр из второй части хоррора. На нем персонаж Стивена Лэнга — незрячий, но зато слышащий свирепый ветеран — сжимает в руке молоток.

Сюжет сиквела удивил многих, когда Норман Нордстром, злодей первой части, стал главным героем продолжения. После всех событий он переехал в тихую хижину и посвятил себя воспитанию спасенной им из пожара сиротки. Размеренную жизнь нарушает злоумышленники, которые похищают девочку. Теперь слепому старику предстоит вернуть ребенка.

