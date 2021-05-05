Турецкий частный сектор обратился к «Газпрому» за новыми контрактами

Анкара, 5 мая. Некоторые частные компании Турции ведут переговоры о заключении новых и продлении старых контрактов на поставку российского газа.

Среди них оказались холдинги Kalyon, AKSA, Demiroren и Gama. Участников переговоров перечислил ТАСС со ссылкой на турецкий телеканал Habertürk. Названные фирмы проводят совещания с экспортными структурами «Газпрома».

«Большое количество турецких компаний крайне заинтересованы в импорте газа. Нам необходимо прийти к договоренностям насчет цены и закупаемых объемов газа, чтобы переговоры продвинулись дальше», — сказал представитель одной из фирм.

По оценкам турецкого телеканала, переговоры идут об объеме в 8 миллиардов кубометров газа в год. Соглашения на такой же объем истекают в конце текущего года. Всего Турция закупает за рубежом 57-58 миллиардов кубометров голубого топлива.

Параллельно с Турцией «Газпром» готовится к поставкам российского газа в КНР.