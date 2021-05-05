Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
05 мая 21:22
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:21
Общество
Москвичей предупредили о порывах ветра до 20 метров в секунду
21:19
Происшествия
Жертвой ДТП на трассе «Иртыш» под Курганом стал 12-летний ребенок
21:16
Общество
Индия получила помощь по борьбе с коронавирусом, но не использует ее
21:16
Весь мир
Ливийцы призвали переходное правительство разрешить топливный кризис
21:11
Шоу-бизнес
Кадони рассказал об отношениях с участниками обновленного «Дома-2»
21:11
Экономика
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум по итогам торгов 5 мая
21:10
Весь мир
Почему США решили вывести свой военный контингент из Афганистана
21:09
Общество
Вакцину от полиомиелита могут использовать для профилактики COVID-19
21:08
Политика
Эстонская партия выпустила русскоязычную газету ради поддержки избирателей
21:06
Общество
Врачи крупнейшего дальневосточного COVID-госпиталя рассказали о работе на «передовой»
21:06
Политика
Макрон рассказал о влиянии эпохи Наполеона на современную Францию
21:06
Экономика
Анонсирована премьера самой маленькой модели Hyundai
21:03
Экономика
Стоимость проезда в Краснодаре вырастет после майских праздников
21:02
Политика
Страны G7 поддержали стабилизацию отношений с Россией
21:01
Общество
«Поправили кукушку»: в Пензе починили одну из известных достопримечательностей города
21:01
Экономика
Акции компании Peloton обвалились из-за отзыва 125 тыс. велотренажеров
21:00
Общество
Переехавший в Калининград поляк назвал главные преимущества РФ перед Европой
21:00
Общество
Отельеры рассказали, где еще можно найти места для отдыха в Крыму этим летом
20:59
Общество
Принца Гарри опечалило поведение родственников на похоронах мужа Елизаветы II
20:58
Наука
Определенный белок в желудке может оказаться главным «виновником» ожирения
Все новости

Глава Госпогранслужбы Украины объяснил, почему пограничники не сбивают вертолеты ВКС РФ

Армия
Глава Госпогранслужбы Украины объяснил, почему пограничники не сбивают вертолеты ВКС РФ
minpromtorg.gov.ru  /  Минпромторг России

Киев, 5 мая. Руководство государственной пограничной службы Украины не считает возможным вести огонь по российским вертолетам в случае нарушения ими границ страны.

Об этом заявил глава украинской Госпогранслужбы Сергей Дейнеко в интервью изданию «РБК-Украина». Он отметил, что наряды украинских пограничников не располагают необходимым количеством переносных зенитно-ракетных комплексов и попросту не смогут открыть эффективный огонь по российским вертолетами в случае необходимости.

Кроме того, генерал-майор Дейнеко указал на наличие недемаркированных участков на российско-украинской границе, в результате чего затруднительно определить сам факт ее нарушения.

Ранее Дейнеко оценил возможность полного завершения украинского пограничного проекта «Стена». О гибели военнослужащего Народной милиции ДНР в результате обстрела ВСУ информировал RT.

украина россия граница вертолеты
Комментировать
Самое популярное
Установлены все виновные: Россия раскроет всему миру правду о трагедии 2 мая в Одессе
Украина 42346 3 мая 2021
Установлены все виновные: Россия раскроет всему миру правду о трагедии 2 мая в Одессе
Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
Общество 42127 4 мая 2021
Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
Немецкий эксперт Рар назвал причину глобального конфликта Запада с Россией
Политика 38383 4 мая 2021
Немецкий эксперт Рар назвал причину глобального конфликта Запада с Россией
«Мы вас туда не посылали»: Воюющих в Донбассе солдат ВСУ ждет неприятный сюрприз
Украина 28550 3 мая 2021
«Мы вас туда не посылали»: Воюющих в Донбассе солдат ВСУ ждет неприятный сюрприз
Немцы рассказали о гениальном плане Путина по поддержанию Россией статуса великой державы
Армия 24749 3 мая 2021
Немцы рассказали о гениальном плане Путина по поддержанию Россией статуса великой державы
Все новости / Армия / Глава Госпогранслужбы Украины объяснил, почему пограничники не сбивают вертолеты ВКС РФ
Рейтинг@Mail.ru