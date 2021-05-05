Глава Госпогранслужбы Украины объяснил, почему пограничники не сбивают вертолеты ВКС РФ

Киев, 5 мая. Руководство государственной пограничной службы Украины не считает возможным вести огонь по российским вертолетам в случае нарушения ими границ страны.

Об этом заявил глава украинской Госпогранслужбы Сергей Дейнеко в интервью изданию «РБК-Украина». Он отметил, что наряды украинских пограничников не располагают необходимым количеством переносных зенитно-ракетных комплексов и попросту не смогут открыть эффективный огонь по российским вертолетами в случае необходимости.

Кроме того, генерал-майор Дейнеко указал на наличие недемаркированных участков на российско-украинской границе, в результате чего затруднительно определить сам факт ее нарушения.

Ранее Дейнеко оценил возможность полного завершения украинского пограничного проекта «Стена». О гибели военнослужащего Народной милиции ДНР в результате обстрела ВСУ информировал RT.