Найдено древнейшее в Африке человеческое захоронение

Москва, 5 мая. Группа западных археологов нашла самую древнюю из сохранившихся могилу человека разумного на территории Африки.

Во время раскопок в пещере Панга-я-Саиди ученые обнаружили захоронение останков ребенка. На основании изучения его костей археологи пришли к выводу, что он умер около 78 тыс. лет назад, сообщила пресс-служба немецкого Института изучения истории человечества в Йене.

«Обнаружение могилы указывает на то, что практика ритуальных захоронений была общей для всех кроманьонцев и неандертальцев», — отметил профессор Михаэль Петраглия.

Он также добавил, что результаты раскопок натолкнули его коллег на попытку найти общие корни у подобных традиций древних людей. Также археологи хотят установить принципиальные различия между эмоциями и поведением предков современного человека.

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