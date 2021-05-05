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Бойцы ВСУ ведут минометные обстрелы Горловки и окраин Донецка

Армия
Бойцы ВСУ ведут минометные обстрелы Горловки и окраин Донецка
Федеральное агентство новостей

Киев, 5 мая. Подразделения Вооруженных сил Украины обстреливают Горловку и окраины Донецка из минометов.

Об этом сообщают донецкие telegram-каналы, отслеживающие ситуацию на линии соприкосновения.

«16:20 — Юго-запад Донецка под обстрелом ВФУ. Принимает Александровка. Местные жители сообщают о мощных разрывах. Мощные разрывы район Александровки», — информируют авторы канала «АГС_Донбасса».

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня отмечают, что в сторону Горловки было выпущено 26 мин калибром 120 мм. Помимо этого, от местного населения прифронтовых районов Донецка постоянно поступает информация о мощных разрывах.

Ранее стало известно, что в результате обстрела ВСУ погиб военнослужащий Народной милиции ДНР.

В ДНР сообщили о 17 минах, выпущенных по Донецку со стороны Вооруженных сил Украины, передает RT.

всу донбасс обстрелы донецк
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