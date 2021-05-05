Житель Забайкалья застрелил трех человек на почве личной неприязни

Чита, 5 мая. Правоохранительные органы разбираются в деталях тройного убийства, совершенного местным жителем. Главный подозреваемый свел счеты с жизнью.

В Балейском районе Забайкалья возбуждено уголовное дело по факту убийства трех человек. Жертвами происшествия стали 26-летняя девушка, ее 18-летний брат и мужчина 1986 года рождения.

Предварительно установлено, что убийца лишил жизни свою возлюбленную. Мотивом могли стать неприязненные отношения. Мужчина, подозреваемый в преступлении, покончил с собой.

Обстоятельства инцидента уточняются, на месте происшествия работают опытные криминалисты. Само дело находится на контроле руководства следственного управления.

В Петербурге местный житель на улице познакомился с мужчиной. Он пригласил его к себе домой, где они распивали горячительные напитки. Между собутыльниками произошла ссора, завершившаяся убийством, сообщал ФАН.