В Москве стартовал ежегодный автопробег Росгвардии ко Дню Победы

Москва, 5 мая. Директор Росгвардии Виктор Золотов в преддверии 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне дал старт автопробегу «Вахта памяти. Сыны Великой Победы».

Как рассказали в пресс-службе ведомства, Золотов возложил цветы к памятнику Воинам внутренних войск в Москве, а после этого объявил о начале IV ежегодного автопробега. Отмечается, что автомобили проедут более 700 километров от столицы до Осташкова Тверской области.

«На территории этого города в октябре-ноябре 1941 года 249-я и 27-я дивизии войск НКВД вели тяжелые оборонительные бои, препятствуя продвижению немецких войск к Москве», — указали в пресс-службе.

Росгвардия проводит автопробег с 2017 года. В ходе акции сотрудники ведомства посещают ветеранов Великой Отечественной войны, благоустраивают воинские захоронения и проводят уроки мужества.

Ранее бойцы Центрального округа Росгвардии организовали акцию «От сердца к сердцу» в честь Национального дня донора.