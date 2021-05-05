Запасы нефти в США сократились на восемь миллионов баррелей

Вашингтон, 5 мая. Объем коммерческих запасов нефти (за исключением стратегического резерва) за неделю с 24 по 30 мая сократился на 1,6%, или восемь миллионов баррелей, следует обзора Минфина США.

Опрошенные порталом DailyFx аналитики ожидали, что показатель уменьшится только на 2,3 млн баррелей. Снижение запасов по итогам недели стало самым крупным с недели, завершившейся 22 января. Тогда объем сократился на 9,9 млн баррелей. При этом стратегический резерв нефти в США упал на один миллион баррелей, или 0,2% — до 633,4 миллиона баррелей, сообщает министерство.

Запасы углеводорода в крупнейшем американском терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период выросли с 46,1 млн до 46,3 млн баррелей. Объем бензина в США вырос на 0,7 млн баррелей, или 0,3% — до 235,8 млн баррелей. Между тем аналитики ожидали, что показатель снизится на 0,7 млн баррелей. Запасы дистиллятов сократились на 2,9 млн баррелей, или 2,1% — до 136,2 млн баррелей. Прогнозировалось сокращение на 1,1 млн баррелей.

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco понизила стоимость июньских фьючерсов на нефть для клиентов из Азии и Европы.