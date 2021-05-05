Университет Марокко признали лучшим в Магрибе

Рабат, 5 мая. Четыре государственных учебных заведения североафриканского государства вошли в топ-2000 лучших вузов, согласно данным Центра мирового рейтинга университетов ( Center for World Universities Rankings — CWUR ).

В этом году Университет Мухаммада V в Рабате занял девятое место среди арабских вузов, 11-е — в Африке и 946-е — в мире. Эксперты CWUR поставили его на первую строчку среди учреждений Марокко и стран Магриба.

Другие учебные заведения королевства, представленные в этом списке, — Университет Мухаммеда I в Уджде (1028-е место), Университет Кади Айяд в Марракеше (1034-е) и касабланкский Университет Хасана II (1075-е).

Кроме того, Марокко заняло четвертое место в арабском мире и в Африке по количеству вузов, занесенных в рейтинг.

Классификация CWUR основана на четырех главных показателях:

научная производительность (40%), в частности, общий объем публикаций в индексируемых журналах; качество образования, измеряемое количеством выпускников, выигравших международные награды (25%); уровень трудоустройства выпускников (25%), а именно число бывших студентов вуза, занимающих высокие должности в крупнейших компаниях мира; качество научно-преподавательского состава (10%).