Главы МИД Великобритании и Германии планируют вместе реагировать на действия России

Лондон, 5 мая. Лондон и Берлин планируют сотрудничать по вопросу ответных действий на вызовы России, заявил в Twitter глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

По словам политика, Британия и Германия выступают единым фронтом по нескольким глобальным вопросам. К ним относятся изменение климата, поддержка образования для девочек и борьба с «враждебными действиями России», написал Рааб в соцсети.

Глава британского ведомства Доминик Рааб и руководитель МИД ФРГ Хайко Маас встретились в рамках заседания стран G7 в Лондоне. Политики обсудили сотрудничество стран и достижение прогресса по глобальным вопросам.

Ранее стало известно, что МИД Великобритании вызвал российского посла в Лондоне Андрея Келина для переговоров.