Marvel Studios анонсировала новую дату выхода сериала о Локи

Лос-Анджелес, 5 мая. Компания Marvel Studios назвала новую дату премьеры сериала «Локи», который выпустят на платформе Disney+. Он выйдет на два дня раньше, чем планировалось.

Изначально показ сериала должен был стартовать 11 июня, однако в новом промо-ролике проекта названа другая дата. Первый эпизод сериала о Локи зрители смогут увидеть уже 9 июня.

Изменения коснулись и дней выхода новых серий. Если раньше эпизоды проектов студии выходили по пятницам, то серии «Локи» будут доступны по средам. Сериал, включающий шесть эпизодов, расскажет, что стало с Локи после событий фильма «Мстители: Финал».

Киновселенная Marvel дополнится фильмом «Тор: Любовь и гром» в следующем году. Режиссер ленты считает, что она может стать лучшим фильмом киновселенной.