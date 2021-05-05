Российские водолазы отмечают профессиональный праздник

5 мая официально в России объявлено днем водолазов. Сегодня наша съемочная группа отправилась в гости к известному водолазу, который прославился в 2001 году. Василий Китайгородский боролся с ледяным морем 17 часов и остался жив.

Владивостокское промысловое судно «Неман» добывало морского ежа на юге Курильской гряды. Стояла ясная погода, водолазы привычно пошли на погружение. Все возвращения водолаза на борт прошли, а Василия — не видать! Рыбаки быстро поняли, что мелководье и подводные течения этих мест стали причиной беды, и поспешили за помощью к пограничникам. Те, в свою очередь, призвали на поиски пропавшего водолаза управление безопасности на море Японии. Уже готов был подняться в воздух вертолет с Хоккайдо.

«Так получилось, что меня потеряли. Водолазы теряются, я не первый и не последний. Лодка стояла на якоре, я кричал против ветра лодочнику, он меня не слышал. А течение сильное было, меня все дальше относило, — рассказал Василий Китайгородский. — До берега так доплыл, а не могу даже, вот, выйти на берег, меня волна опять слизывает назад. Как таракан, которого в умывальнике топишь, когда он там ползет, так меня волна эта, таракан тоже ведь пытается спастись. Ну, думаю, надо встать, потому что там земля, там берег».

Вконец измученный, но целый и невредимый, водолаз наконец добрался до японского берега, где его обнаружили спасатели.