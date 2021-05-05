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Весь мир
Власти Ирана определили новые особые экономические зоны
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Власти Ирана определили новые особые экономические зоны

Весь мир
Власти Ирана определили новые особые экономические зоны
ТАСС  /  ZUMA Wire

Совещательный орган при аятолле Али Хаменеи, Совет по целесообразности Ирана увеличил количество особых экономических зон (ОЭЗ), одобрив присвоение нового статуса для семи регионов. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Решение было рассмотрено на заседании Исламской консультативной ассамблеи (ИКА), члены которой приняли предложения государственных институтов.

По итогам мероприятия было решено создать режим свободных торгово-промышленных зон в городах Инчебурун (провинция Голестан), Мехран (провинция Илам), Ардебиль (провинция Ардебиль), Систан (провинция Систан и Белучестан), Бане-Мариван (провинция Курдистан), Бушер (провинция Бушер) и Гаср-е Ширин (провинция Керманшах).

«При утверждении новых свободных зон были внесены поправки профильных ведомств, учтены замечания экспертов и министерств», — заявила пресс-служба ИКА.

Накануне принятия нормативного акта в Иране ходили слухи о том, что новый статус присваивается с целью махинаций. Экспертам пришлось заострить на этом отдельное внимание.

«Все участки, на которых вводится режим свободной экономической зоны, находятся в государственной собственности, поэтому слухи о создании земельной биржи не имеют под собой оснований», — сообщают иранские СМИ.

Слухи и недомолвки появились на фоне неурегулированных вопросов на законодательном уровне. Закон «О свободных торгово-промышленных зонах» еще только находится на рассмотрении Исламской консультативной ассамблеи.

«Несомненно, одобрение Свободной зоны Бане Мариван позволит урегулировать отношения между людьми и административной системой. В будущем это сыграет значительную роль в сокращении безработицы», — отреагировал на решение властей губернатор Курдистана Бахман Морадния.

В свою очередь глава провинции Ардебиль Садиф Бадри заявил, что новый статус является мощный драйвером роста и развития, который позволит увидеть прогресс в экономике региона. По нынешним правилам, режим ОЭЗ дает большую свободу для движения капитала, получения прибыли, регулирования импорта и экспорта.

В настоящий момент экономика Ирана переживает тяжелые времена. Тегеран находится под давлением американских санкций, что мешает экономическому развитию страны. Сейчас идут переговоры с Вашингтоном и если Белый дом откажется от эмбарго, в стране прогнозируется рост нефтяного сектора на 4,1% в 2021 году. Это даст стимул развития всей экономики.

Пока этого не произошло иранские власти вынуждены использовать внутренние ресурсы, которые имеют ограниченный потенциал.

иран свободная зона СЭЗ
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