Депутат Госдумы предложила вариант борьбы с банковскими мошенниками

Деятельность провайдеров, которые позволяют звонить людям с подставного номера, например, номера банка, нужно ограничить. Таким мнением на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН поделилась депутат Государственной думы от партии «Социалистическая политическая партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», первый заместитель председателя комитета ГД по культуре, заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко.

Драпеко отметила, что банковскую карту можно застраховать, а также рассказала о своем случае общения с мошенниками.

«Сбербанк ввел страхование банковских карт, но за это нужно платить. Я доплатила 180 рублей и получила эту услугу. Мне тоже звонили мошенники, но пока ничего не выманили. Первое, что чувствуешь, — это испуг, потому что они знают твои фамилию, имя, отчество, год рождения и все паспортные данные. Я вовремя одумалась, повесила трубку, позвонила на горячую линию банка, мне объяснили, что я столкнулась с мошенниками», — вспомнила она.

Кроме того, депутат предложила на законодательном уровне запретить использовать для прозвона чужие номера телефонов.

Федеральное агентство новостей /

«Можно подумать об ответственности банков, но невозможно доказать, что деньги человек отдал не сам. Моя помощница отдала 180 тысяч рублей. Она сама назвала трехзначный код карты. Банк не может звонить с таким предложением, это нужно понимать. Я небольшой специалист в технологиях, но если провайдеры предоставляют возможность звонить мошенникам, подставляя номера банков, то нужно запретить использовать чужие номера», — подчеркнула она.

Федеральное агентство новостей / Борис Гришин

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что среди возможных схем кражи денег с банковской карты появилась новая — запись голоса жертвы при телефонном разговоре. Эксперт по юридическим вопросам подробно рассказал, как злоумышленники используют полученный голосовой файл.