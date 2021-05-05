Депутат Госдумы предложила вариант борьбы с банковскими мошенниками

Деятельность провайдеров, которые позволяют звонить людям с подставного номера, например, номера банка, нужно ограничить. Таким мнением на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН поделилась депутат Государственной думы от партии «Социалистическая политическая партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», первый заместитель председателя комитета ГД по культуре, заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко.
Драпеко отметила, что банковскую карту можно застраховать, а также рассказала о своем случае общения с мошенниками.
«Сбербанк ввел страхование банковских карт, но за это нужно платить. Я доплатила 180 рублей и получила эту услугу. Мне тоже звонили мошенники, но пока ничего не выманили. Первое, что чувствуешь, — это испуг, потому что они знают твои фамилию, имя, отчество, год рождения и все паспортные данные. Я вовремя одумалась, повесила трубку, позвонила на горячую линию банка, мне объяснили, что я столкнулась с мошенниками», — вспомнила она.
Кроме того, депутат предложила на законодательном уровне запретить использовать для прозвона чужие номера телефонов.
«Можно подумать об ответственности банков, но невозможно доказать, что деньги человек отдал не сам. Моя помощница отдала 180 тысяч рублей. Она сама назвала трехзначный код карты. Банк не может звонить с таким предложением, это нужно понимать. Я небольшой специалист в технологиях, но если провайдеры предоставляют возможность звонить мошенникам, подставляя номера банков, то нужно запретить использовать чужие номера», — подчеркнула она.
Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что среди возможных схем кражи денег с банковской карты появилась новая — запись голоса жертвы при телефонном разговоре. Эксперт по юридическим вопросам подробно рассказал, как злоумышленники используют полученный голосовой файл.