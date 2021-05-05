Воду долой: что такое сушка тела и кому она подходит

Из мира профессионального бодибилдинга в обиход обычных людей, увлекающихся спортом от случая к случаю, переходит все больше новых терминов, например, «прокачка», «читинг», «пампинг» и другие. И если во время занятий с тренером в спортзале значения этих слов становятся более понятными, то со сленгом правильного питания разобраться сложнее. Читмил, рефид, сушка, масса... Терминов много — и все относятся к разному типу питания.

Ранее ФАН разобрался, что читмил и рефид — это психологическая разгрузка организма. Если коротко, то это контролируемые срывы на вкусняшки. Но в бодибилдинге есть еще один подход к похудению и приведению тела в идеальное состояние — сушка. Что это за система питания, какой результат она дает и подойдет ли такой метод обычному человеку — в материале ФАН.

Что такое сушка

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Избавление тела от жировой прослойки, или сушка — это особый комплекс, который в основном используют бодибилдеры перед соревнованиями. Это делается для того, чтобы мышцы спортсмена выглядели максимально рельефными и четкими. Сушка — довольно длительный процесс, да и сил отнимает достаточно, ведь помимо строгой диеты бодибилдер должен сохранять достаточно высокую физическую активность и не сбавлять нагрузку.

Суть диеты в том, чтобы максимально снизить в рационе количество углеводов, особенно простых. Это как рефид, только наоборот и гораздо дольше. В упражнениях основной упор делается на кардионагрузки.

Как организм «сушится»

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Обычному человеку, который не планирует стать фитнес-моделью, сушка, скорее всего, не подойдет. Тем, кто не занимается в спортзале и не наращивает мышечную массу, такой метод тоже лучше не использовать, иначе человек будет выглядеть, как скелет, обтянутый кожей.

Перед тем как сесть на низкоуглеводную диету, стоит обязательно посетить диетолога и гастроэнтеролога. «Сушиться», если у вас есть проблемы с органами пищеварения, гормональный дисбаланс или психологические проблемы, скорее всего, доктор отговорит.

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А для тех, кому не противопоказана сушка, существует несколько правил.

Углеводы в рационе сокращаются постепенно. Основную часть дневной нормы калорий употребляют до 18 часов. Сушка — не исключение воды, наоборот, в течение дня нужно обязательно пить чистую воду. Питаться лучше дробно — маленькими порциями. Для тренировок лучше подойдет интервальная нагрузка по несколько сетов. Каждые три дня надо взвешиваться и фиксировать данные, чтобы отслеживать прогресс.

Сушка — довольно тяжелый метод избавления от жира — может подойти не всем. Перед началом такой диеты нужно посоветоваться с врачом, а также самому примерно оценить свои возможности и моральную готовность. Есть и другие способы снижения веса, более щадящие, например, ежедневный подсчет шагов и сбалансированное питание.