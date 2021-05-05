Армия США проведет крупнейшие в Европе учения на территории Эстонии

Таллин, 5 мая. В Эстонии стартовали совместные военные учения с армией США. Маневры получили название Swift Response, они станут только началом для масштабной тренировки войск НАТО.

Как сообщает пресс-служба главного штаба эстонских сил обороны, после Swift Response стартуют другие и более масштабные маневры — Defender Europe, в них уже примут участие 28 тысяч военных из 16 стран Европы. Первыми на полигон Сил обороны Эстонии вышли бойцы 41-й бригады полевой артиллерии армии США, они из реактивных систем расстреляли мишени.



В пятницу, 7 мая, бойцы 82-й воздушно-десантной дивизии США отработают десантирование в тыл врага вместе с техникой в Ярваском уезде. Технику на учения доставят транспортной авиацией прямиком из Северной Каролины. В ночь на 8 мая американские войска на вертолетах вылетят из Нурмсе на Центральный полигон.



На Swift Response американские военные отработают защиту от противника на территории Эстонии. Всего в учениях примут участие 2,5 тысячи военнослужащих из Эстонии, США и Великобритании. Учения подойдут к концу 14 мая.



Ранее в НАТО отчитались о полной интеграции в состав Сил обороны Эстонии боевой группы. Об успехах прессе заявил командующий группой Расширенного передового присутствия Альянса полковник Пол Клейтон.