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HBO показал кадры из первого приквела сериала «Игра престолов»

Общество
HBO показал кадры из первого приквела сериала «Игра престолов»
facebook.com  /  Game of Thrones

Лос-Анджелес, 5 мая. В официальном Twitter-аккаунте Rotten Tomatoes появились первые кадры приквела сериала «Игра престолов» под названием «Дом дракона». Премьера шоу ожидается в следующем году.

Сюжет многосерийного спин-оффа будет разворачиваться примерно за 300 лет до событий оригинального шоу. Сериал расскажет историю Дома Таргариенов на пике его правления в Вестеросе. Приквел основан на книге американского писателя Джорджа Мартина «Огонь и кровь».

Недавно фанаты смогли оценить главных персонажей грядущего спин-оффа. Канал HBO показал три первых кадра, которые выглядят очень многообещающе. На одном из них предстали принцесса Рейнира (Эмма Д’Арси) и принц Деймон Таргариен (Мэтт Смит).

За создание приквела отвечают Райан Кондал («Колония») и Мигель Сапочник («Битва Бастардов»). Премьера проекта из десяти серий должна состояться на канале HBO в 2022 году. «Дом Дракона» — это лишь один из многих спин-оффов «Игры престолов», над созданием которых работает HBO.

Ювелирная компания «Фаберже» изготовила драгоценное яйцо по случаю десятилетия сериала «Игра престолов». Изделие вдохновлено историей Дейенерис Таргариен.

игра престолов сериал hbo дом драконов
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