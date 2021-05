HBO показал кадры из первого приквела сериала «Игра престолов»

Лос-Анджелес, 5 мая. В официальном Twitter-аккаунте Rotten Tomatoes появились первые кадры приквела сериала «Игра престолов» под названием «Дом дракона». Премьера шоу ожидается в следующем году.

Сюжет многосерийного спин-оффа будет разворачиваться примерно за 300 лет до событий оригинального шоу. Сериал расскажет историю Дома Таргариенов на пике его правления в Вестеросе. Приквел основан на книге американского писателя Джорджа Мартина «Огонь и кровь».

Недавно фанаты смогли оценить главных персонажей грядущего спин-оффа. Канал HBO показал три первых кадра, которые выглядят очень многообещающе. На одном из них предстали принцесса Рейнира (Эмма Д’Арси) и принц Деймон Таргариен (Мэтт Смит).

The first look at HBO's #GameOfThrones prequel series #HouseOfTheDragon, featuring:



Olivia Cooke as Alicent Hightower

Rhys Ifans as Otto Hightower

Matt Smith as Prince Daemon Targaryen

Emma D’Arcy as Princess Rhaenyra Targaryen

Steve Toussaint as Lord Corlys Velaryon pic.twitter.com/iOd5Gt07I4