HBO показал кадры из первого приквела сериала «Игра престолов»

Лос-Анджелес, 5 мая. В официальном Twitter-аккаунте Rotten Tomatoes появились первые кадры приквела сериала «Игра престолов» под названием «Дом дракона». Премьера шоу ожидается в следующем году.
Сюжет многосерийного спин-оффа будет разворачиваться примерно за 300 лет до событий оригинального шоу. Сериал расскажет историю Дома Таргариенов на пике его правления в Вестеросе. Приквел основан на книге американского писателя Джорджа Мартина «Огонь и кровь».
Недавно фанаты смогли оценить главных персонажей грядущего спин-оффа. Канал HBO показал три первых кадра, которые выглядят очень многообещающе. На одном из них предстали принцесса Рейнира (Эмма Д’Арси) и принц Деймон Таргариен (Мэтт Смит).
The first look at HBO's #GameOfThrones prequel series #HouseOfTheDragon, featuring:— Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) May 5, 2021
Olivia Cooke as Alicent Hightower
Rhys Ifans as Otto Hightower
Matt Smith as Prince Daemon Targaryen
Emma D’Arcy as Princess Rhaenyra Targaryen
Steve Toussaint as Lord Corlys Velaryon pic.twitter.com/iOd5Gt07I4
За создание приквела отвечают Райан Кондал («Колония») и Мигель Сапочник («Битва Бастардов»). Премьера проекта из десяти серий должна состояться на канале HBO в 2022 году. «Дом Дракона» — это лишь один из многих спин-оффов «Игры престолов», над созданием которых работает HBO.
Ювелирная компания «Фаберже» изготовила драгоценное яйцо по случаю десятилетия сериала «Игра престолов». Изделие вдохновлено историей Дейенерис Таргариен.