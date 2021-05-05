Военнослужащие Печорского ОРТУ провели комплексные учения с подразделениями антитеррора

Москва, 5 мая. Подразделения Печорского ОРТУ Главного центра предупреждения о ракетном нападении 15 армии ВКС РФ особого назначения провели тренировку по противодействию терроризму.

Об этом сообщает Минобороны РФ. Согласно информации, в ходе учений отрабатывались вопросы по отражению атаки условного противника на объекты воинской части, развертыванию оперативных групп, действиям антитеррористических частей и других дежурных подразделений, сил и средств, направленных на ликвидацию последствий террористических актов.

Помимо этого, были проработаны практические действия личного состава суточного отряда и антитеррористических подразделений при обнаружении подозрительных предметов и бесхозных вещей.

Отмечается, что регулярное проведение таких тренировок позволяет поддерживать уровень практической подготовки антитеррористических подразделений на высоком уровне.

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