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Модель плюс-сайз Тесс Холлидей призналась, что страдает от анорексии

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Модель плюс-сайз Тесс Холлидей призналась, что страдает от анорексии
instagram.com  /  @tessholliday

Лос-Анджелес, 5 мая. Одна из самых знаменитых плюс-сайз моделей мира Тесс Холлидей рассказала поклонникам, что у нее есть заболевание. Знаменитость пожаловалась на расстройство пищевого поведения.

Модель, весящая около 150 килограммов, пытается изменить общественное восприятие тела и разрушить принятые стандарты красоты. У Холлидей много поклонников, благодарящих ее за помощь в принятии себя, но и не меньше критиков, утверждающих, что она пропагандирует нездоровый вес. Однако сама модель говорит, что у нее есть проблемы с ментальным здоровьем, а не с физическим.

«Я страдаю анорексией и выздоравливаю. Мне больше не стыдно сказать это вслух», — призналась знаменитость в соцсетях.

Рассказать о заболевании Холлидей сподвигли комментарии, в которых подписчики подчеркивали, что она заметно похудела. Модель призвала не связывать вес со здоровьем и попросила не писать, что для нее лучше, поскольку только она знает обо всем происходящим с собственным телом.

«Я — результат культуры, которая превозносит худобу и приравнивает ее к достоинству», — отметила Холлидей.

ФАН ранее составил рейтинг самых известных моделей плюс-сайз. Тесс Холлидей заняла одно из мест в этом списке.

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