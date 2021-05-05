В ФРГ предложили ввести мораторий на «Северный поток — 2» ради партнерства с США

Берлин, 5 мая. Германия должна ввести мораторий на «Северный поток — 2», чтобы восстановить партнерство с США, считает координатор по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер.

Немецкий политик объяснил, что у Берлина и Вашингтона не получается наладить полноценное сотрудничество из-за разногласий по «СП-2». В такой ситуации Германия должна остановить реализацию проекта, несмотря на то, что газопровод практически построен, убежден Байер.

Ранее о разногласиях между Берлином и Вашингтоном рассказала канцлер ФРГ Ангела Меркель. По ее словам, между трансатлантическими партнерами нет единого мнения по поводу «Северного потока — 2».