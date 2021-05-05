Раскрыт секрет экстремального долголетия итальянцев

Рим, 5 мая. Сотрудники Болонского университета изучили генетические особенности итальянцев и выяснили, почему в этой стране так много долгожителей.

Многие жители Италии доживают до 100 лет и даже перешагивают этот возрастной рубеж. Болонские специалисты досконально изучили генетические особенности этой нации. Такое тщательное исследование этого вопроса впервые проводилось в научном мире.

Генетики проанализировали более 80 геномов людей, возраст которых уже достиг 105 лет. Ученые обнаружили особые вариации генов COA1 и STK17A в организме всех участников исследования. Кроме того, специалисты отметили заметно сниженную нагрузку мутаций на участки молекул ДНК долгожителей, сообщает Planet Today.

Китай также славится высокой продолжительностью жизни своих граждан. Главными секретами долголетия граждан этой страны оказались качественная медицина и пропаганда здорового образа жизни.