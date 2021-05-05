Военнослужащие Восточного военного округа провели в Чите репетицию парада Победы

Чита, 5 мая. Солдаты Восточного военного округа (ВВО) провели в Чите репетицию парада Победы, передает пресс-служба ВВО.

Жители Читы смогли за несколько лет до самого праздника 9 Мая наблюдать за тренировкой, которая состоялась на площади Ленина. По улице шли стройные ряды солдат, проезжали колонны техники. Во главе механизированной колонны двигался легендарный средний танк времен ВОВ Т-34 и самоходная артиллерийская установка Су-100.

Впервые на параде будут показаны бронемашины «Тайфун». В воздух поднимутся истребители Су-30СМ, штурмовики Су-25, ударные вертолеты Ми-24. Видео предоставлено телеканалом «Звезда».

В СМИ ранее сообщили, что на параде Победы в Туле будет продемонстрирован гусеничный вариант бронемашины разведки ПРП-5. Он сделан на гусеничной основе БМП-3. Минобороны России ранее опубликовало порядок проезда и пролета техники на Красной площади, пишет RT.