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Общество
Американец перечислил привычки русских женщин, которые раздражают иностранца
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Американец перечислил привычки русских женщин, которые раздражают иностранца

Общество
Американец перечислил привычки русских женщин, которые раздражают иностранца
pixabay.com  /  Alfonso Cerezo

Москва, 5 мая. Проживший несколько лет в России американец перечислил черты характера россиянок, которые считает наиболее раздражающими.

Американские мужчины крайне негативно относятся к тому, что российские девушки считают представителей сильной половины человечества большими детьми. Они не испытывают сильного восторга из-за того, что с ними порой обращаются как с малышами.

«Почему со мной обращаются как с ребенком? Может, таковы все русские женщины? Я слегка поранился, а девушка уже стремится обработать рану несколькими средствами, несет обезболивающее и пластыри. Конечно, забота всегда приятна, но порой со мной обращаются как с ребенком», — пишет блогер.

Блогер заметил, что большинство русских женщин страдают так называемой гиперопекой. Некоторые из них могут помочь мужу спланировать поездку на природу, даже если сами туда не поедут. Кроме того, большинство жителей США руководствуется стереотипом об ухоженности россиянок. Оказалось, что мужчин раздражает, когда их спутница собирается на мероприятие с самого утра.

«Нас пригласили на ужин в восемь вечера, но невеста собиралась практически с утра, попробовала несколько нарядов и образов, при этом мне тоже нужно было участвовать в этом и помогать мнением», — пожаловался американец.

Соединенные Штаты Америки, как и любая другая страна, наполнены интересными фактами и открытиями для путешественников. Например, не все туристы знают о странных привычках американцев. Блогер составил топ самых странных пристрастий жителей США.

отношения женщина американец
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