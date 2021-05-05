Подруга Риты Дакоты попала в страшное ДТП

Денпасар, 5 мая. Певица Рита Дакота сообщила поклонникам печальную новость — ее подруга попала в страшное ДТП. Из-за этого знаменитость пребывает в тяжелом эмоциональном состоянии.

О происшествии Дакота рассказала подписчикам в Instagram Stories. Певица, живущая сейчас на Бали, написала, что ее подруга разбилась на байке.

«Чудом выжила, но 15 переломов лица. Она модель и, наверное, самый красивый человек, которого я знаю. Это так страшно», — пожаловалась знаменитость.

По словам исполнительницы, авария была лишь случайностью, а произошло ДТП по вине другого водителя. Однако теперь Дакота испытывает ужасное чувство тревоги и страх за жизнь. Певица больше не может ездить на байке и звонит всем друзьям по очереди, чтобы узнать, все ли с ними в порядке.

«Безопасный остров вдруг стал колючим и жутким… Ты можешь не нарушить ни единого правила и все равно пострадать по вине другого», — отметила исполнительница.

Рита Дакота живет с дочерью от своего бывшего мужа, певца Влада Соколовского и с возлюбленным Федором Белогаем. По словам певицы, бойфренд очень мудро относится к ее ребенку и правильно воспитывает девочку.