Александр Поветкин заявил, что задумывается о завершении спортивной карьеры

Москва, 5 мая. Именитый российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин ответил на вопрос о завершении карьеры.

Бывший временный чемпион WBC Александр Поветкин не исключил, что в ближайшее время уйдет из спорта. Об этом боксер рассказал в интервью РИА Новости.

«Я сейчас еще раз понаблюдаю за своим здоровьем, поэтому трудно говорить относительно моего профессионального будущего. Посмотрим. Окончательного решения я не принял. Хочется ли мне продолжать? Мне всегда хочется драться, вы же знаете», — отметил Поветкин.

Боксер признался, что возраст постепенно «дает о себе знать», а молодых конкурентов становится все больше. Свой последний поединок Поветкин провел в марте. Российский боксер проиграл техническим нокаутом британцу Диллиану Уайту. Поветкин провел 40 поединков на профессиональном ринге. На его счету 36 побед и три поражения. Еще один бой завершился вничью.

Ранее россиянин Дмитрий Бивол в седьмой раз защитил титул чемпиона WBA. В бою за пояс он победил британского спортсмена Крэйга Ричардса.