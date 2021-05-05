Немецкий предприниматель Гердт рассказал об ускорении инфляции в Германии

Санкт-Петербург, 5 мая. Как и Европе, в Германии наблюдается рост цен, подтвердил немецкий предприниматель, депутат парламента Германии от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

Бизнесмен принял участие в прямом эфире Медиагруппы «Патриот» на тему «Почему немецкие экологи критикуют российский газ и хвалят американский». Журналист отметил, что в Европе наблюдается разгон инфляции, и поинтересовался, как этот процесс идет в Германии.

«Цены растут. Кому война, а кому мать родна», — заявил Гердт.

По его словам, в ФРГ наблюдается трехкратный рост цен на лес, металл и продукты питания в течение месяца. В то же время не наблюдается нехватки товаров, однако свободные спекулянты уже начали отрабатывать эту тему.

«Инфляции не избежать», — констатировал депутат парламента Германии.

Будет рост цен и изменение мировой финансовой системы в ближайшее время. Послековидное время будет другим, уверен Гердт.

Германия является лидером среди европейских стран по объему импорта российского трубопроводного газа. В марте 2021 года государство нарастило поставки «Газпрома» на 66,3% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года — до 4,444 млрд кубометров.