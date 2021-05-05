Отец и сын на снегоболотоходе спасли двух велосипедистов на Братском водохранилище

Иркутск, 5 мая. Двое добровольцев могут получить награды за спасение велосипедистов, попавших в беду на льду Братского водохранилища.

Житель Балаганского района решил пересечь Братское водохранилище на велосипеде, однако провалился под лед. Знакомый, который ждал его на противоположном берегу, не смог помочь товарищу и позвонил в МЧС.

Однако до появления экстренных служб жизнь мужчине спасли отец и сын, передвигавшиеся на снегоболотоходе. Они протянули лестницу и помогли подняться на борт обоим велосипедистам, после чего пострадавшие были переданы в руки врачей. За героический поступок отзывчивые граждане могут быть представлены к награде.

В конце апреля житель Башкирии вытащил из пруда тонущую собаку, писал ФАН.