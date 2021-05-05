Около тысячи солдат и офицеров ЗВО участвуют в акции «Вахта памяти»

Москва, 5 мая. Военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) приступили к поиску останков бойцов Красной армии, погибших в годы Великой Отечественной войны.

О проведении акции «Вахта памяти» информирует пресс-служба ЗВО.

«Из числа военнослужащих укомплектовано около 30 сводных поисковых отрядов, которые будут проводить поисковые работы в Белгородской, Воронежской, Смоленской, Курской и Брянской областях», — сообщается в опубликованном релизе.

Совместно с солдатами и офицерами ЗВО в поисках павших героев участвуют волонтеры, юнармейцы и воспитанники кадетских корпусов.

Ранее сообщалось о вручении ветерану Великой Отечественной войны медали «За отвагу» из рук командующего Центральным военным округом ВС РФ. О проведении российским министерством обороны патриотической акции «Мы — армия страны! Мы — армия народа!» информировал RT.