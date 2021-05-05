Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Ереван с рабочим визитом

Ереван, 5 мая. Глава МИД России Сергей Лавров прилетел в Ереван с рабочим визитом. Политик обсудит с властями Армении договоренности по Нагорному Карабаху.

После переговоров в Ереване 5–6 мая Сергей Лавров отправится в Баку. Встреча главы МИД РФ с руководством Азербайджана запланирована на 10–11 мая.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Лавров обсудит с властями республик соблюдение договоренностей по карабахскому вопросу.

В сентябре 2020 года стало известно, что военные действия в Нагорном Карабахе возобновились. При посредничестве Москвы Ереван и Баку приняли решение о прекращении огня.